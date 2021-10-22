Использование дистанционных сервисов снижает риски заболеть

Самарский регион вошел в список российских областей с критической ситуацией по смертности, госпитализации и долей тяжелых больных коронавирусной инфекцией.
СамГЭС напоминает своим потребителям о жизненно важной необходимости в сложной эпидемиологической ситуации переходить на удаленную оплату потребленного электричества без посещения центров обслуживания потребителей.
Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить время. С помощью сервиса потребители СамГЭС могут передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. Если у потребителя еще нет личного кабинета, он может пройти упрощенную процедуру регистрации на samges.ru.
При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО «Самарагорэнергосбыт» также рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru.
Дистанционные способы оплаты электроэнергии:
Личный кабинет на samges.ru
Форма онлайн-оплаты на samges.ru
Мобильное приложение для Android и iOS
Чат-бот в Telegram
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