Использование дистанционных сервисов снижает риски заболеть

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Самарский регион вошел в список российских областей с критической ситуацией по смертности, госпитализации и долей тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

СамГЭС напоминает своим потребителям о жизненно важной необходимости в сложной эпидемиологической ситуации переходить на удаленную оплату потребленного электричества без посещения центров обслуживания потребителей.

Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить время. С помощью сервиса потребители СамГЭС могут передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. Если у потребителя еще нет личного кабинета, он может пройти упрощенную процедуру регистрации на samges.ru.

При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО «Самарагорэнергосбыт» также рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru.

Дистанционные способы оплаты электроэнергии: