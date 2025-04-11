iPhone может подорожать до $3500, если его начнут полностью производить в США

Аналитик Дэн Айвс из компании Wedbush Securities заявил, что iPhone может подорожать в три раза, если Apple перенесёт производство в США, пишет iphones.ru.
Если вы построите эту цепочку поставок в США с заводами в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, то это будут iPhone за $3500.
Дэн Айвс, аналитик Wedbush Securities
Строительство новых заводов может обойтись Apple в $30 млрд и занять около трёх лет. При этом, по оценке аналитика, компании удастся переместить в США максимум 10% производства.
Но Айвс считает, что Apple не будет запускать производство в США ни в каком виде, а саму идею сборки iPhone в Америке он назвал «выдуманной». [CNN]