iPhone может подорожать до $3500, если его начнут полностью производить в США

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Аналитик Дэн Айвс из компании Wedbush Securities заявил, что iPhone может подорожать в три раза, если Apple перенесёт производство в США, пишет iphones.ru.

Если вы построите эту цепочку поставок в США с заводами в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, то это будут iPhone за $3500. Дэн Айвс, аналитик Wedbush Securities

Строительство новых заводов может обойтись Apple в $30 млрд и занять около трёх лет. При этом, по оценке аналитика, компании удастся переместить в США максимум 10% производства.