Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

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Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в беседе с РБК первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его словам, больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях, это произошло из-за закрытия портов и запретов для российских судов. «Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — сказал Давыдов.

Как отметил представитель ФТС, российских перевозчиков «просто не пускают». «Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — сказал он.

На этом фоне активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. В этих регионах активно расширяется инфраструктура, в частности, сами пункты пропуска и подъездные пути, добавил он.

Ранее ЕС в рамках санкций прекратил с 9 апреля допуск на территорию союза автотранспорта, зарегистрированного в Белоруссии и России, за исключением перевозки отдельных видов грузов. Также был введен запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС. Белоруссия с 16 апреля ввела ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.

В Кремле западные санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, сообщает РИА Новости.