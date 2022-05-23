Я нашел ошибку
Главные новости:
Судебные приставы добились ремонта крыши в Самарской области
Судебные приставы добились ремонта крыши в Самарской области
Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок
Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок
22 мая в Самаре установили рекорд России
22 мая в Самаре установили рекорд России
В Самаре суд запретил застраивать улицу Солнечную
В Самаре суд запретил застраивать улицу Солнечную
В Самарской области стартовало предварительное голосование «Единой России»
В Самарской области стартовало предварительное голосование «Единой России»
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Стало известно, чем могли отравиться 42 кадета в Самаре
Стало известно, чем могли отравиться 42 кадета в Самаре
В Самаре началась подготовка к проведению 49-го Грушинского фестиваля авторской песни
В Самаре началась подготовка к проведению 49-го Грушинского фестиваля авторской песни
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

23 мая 2022 10:14
87
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств, сообщил в беседе с РБК первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его словам, больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях, это произошло из-за закрытия портов и запретов для российских судов. «Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — сказал Давыдов.

Как отметил представитель ФТС, российских перевозчиков «просто не пускают». «Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — сказал он.

На этом фоне активизировались перевозки грузов через восточные и южные границы России, в частности Китай, Казахстан, через Кавказ, рассказал Давыдов. В этих регионах активно расширяется инфраструктура, в частности, сами пункты пропуска и подъездные пути, добавил он.

Ранее ЕС в рамках санкций прекратил с 9 апреля допуск на территорию союза автотранспорта, зарегистрированного в Белоруссии и России, за исключением перевозки отдельных видов грузов. Также был введен запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС. Белоруссия с 16 апреля ввела ответный запрет на перемещение через таможенную границу ЕАЭС в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.

В Кремле западные санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, сообщает РИА Новости. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
455
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
560
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
864
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
716
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
855
Весь список