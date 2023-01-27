IKEA нарастила использование древесины из Прибалтики взамен российской

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Шведский производитель мебели IKEA начал использовать больше древесины из Швеции и стран Прибалтики, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Белоруссии после ухода компании из этих стран на фоне военной операции на Украине, заявил в интервью Reuters менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству владельца бренда Inter IKEA Ульф Йоханссон.



По его словам, компания также увеличила поставки древесины из Польши и Германии. Йоханссон отметил, что некоторые решения могут быть долгосрочными, а другие — краткосрочными. Он рассказал, что IKEA сейчас пересматривает свою долгосрочную стратегию поставок древесины с точки зрения альтернатив России, а также в свете планов расширения в Южной Америке, где она открыла свой первый магазин в 2022 году.



По итогам 2021 года Россия и Белоруссия были в пятерке крупнейших поставщиков древесины IKEA, пишет РБК.





