Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил ускорить получение «Газпромом» статуса единого регоператора газификации. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве во вторник, 18 ноября, пишет 63.ру.

«Хочу напомнить правительству: нами было принято решение на штабе по газификации Самарской области о том, что мы как правительство инициируем переход статуса единого регионального оператора газификации компании ПАО „Газпром“. До настоящего момента это решение не выполнено. Мы, конечно же, это решение реализуем. Я прошу протокольно зафиксировать в течение ближайших двух недель проведение очередного штаба по газификации, где эти решения будут доведены до конца. А администрацию губернатора прошу проанализировать, почему решение штаба, которое было принято в январе, до сих пор не выполнено», — поручил Федорищев.