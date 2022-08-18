Грамотная финансовая политика: Самарская область планомерно снижает госдолг

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Самарская область вошла в число регионов, снизивших уровень долговой нагрузки. Исследования проводились аналитиками РИА по итогам шести месяцев текущего года. Так, государственный долг субъектов России за полгода вырос на 4,9% или на 119 млрд рублей и составил более 2,5 трлн. В 66 регионах показатель увеличился, в 6 – не изменился и только в 13 – сократился.

Самарская область вошла в десятку лидеров рейтинга, снизив долговую нагрузку на 3,7%. Напомним, с первых дней работы в должности Губернатора Дмитрий Азаров поставил задачу по планомерному снижению госдолга перед Правительством региона. Благодаря системной и грамотной финансовой политике, которая неоднократно отмечалась на федеральном уровне, область с каждым годом, даже с учетом непростой экономической ситуации, добивается все более высоких результатов. Если в 2016 году размер долга составлял 67,4 млрд рублей, то на сегодняшний день 40,6 млрд рублей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что планомерное снижение размера государственного долга является одним из главных показателей эффективной работы Главы региона.

«За последние 5 лет объем государственного долга сократился на треть, а именно – более чем на 25 млрд рублей. В 2,5 раза сократилась доля бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств. Только за 6 месяцев 2022 года долговая нагрузка снизилась на 3,7%. Это позволяет привлекать крупные инфраструктурные кредиты на развитие области из федерального бюджета. Благодаря личной работе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за 5 лет федеральные поступления в областной бюджет увеличились в 3,3 раза, и в 2022 году составили более 70 миллиардов рублей, – подчеркнул председатель областного парламента. – Все жители Самарской области видят огромные изменения в жизни региона: масштабными темпами строятся дороги, жилые дома, объекты инфраструктуры. Введен в эксплуатацию новый Дворец спорта, завершается реконструкция здания Фабрики-кухни, где будет размещен единственный в стране филиал Третьяковской галереи, готовы два моста через реки Самара и Сок, продолжается возведение мостового перехода через реку Волга. Такое мощное развитие губернии позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые отчисление, качественно повышать уровень жизни людей».

Уровень долговой нагрузки напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона. Напомним, еще в 2017 году Самарская область занимала 65 позицию в рейтинге Агентства стратегических инициатив, а в этом году губерния закрепилась в десятке лучших субъектов России. Благодаря системной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым удалось добиться значительных результатов: начиная с 2018 года в экономику региона вложено более 1,27 трлн рублей, запущено 80 крупных инвестиционных проектов, из числа которых 68 – в производственной сфере. Ежегодно в регионе создается не менее 10 тысяч рабочих мест.

«Важно то, что создаются условия для инвестиций, успешно выполняются многие намеченные программы, правильные шаги предпринимает областное руководство. Безусловно, сохранение инвестиционных обязательств Правительства региона, данных на начало инвестиционных проектов, говорит о политической стабильности. Инвесторы, которые работают в регионе, могут спокойно планировать свое развитие. А новые могут рассчитывать на то, что те условия, которые созданы сейчас, не будут ухудшены при любых обстоятельствах», – подчеркнул председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов.

Он уверен, что снижение долговой нагрузки региона в условиях санкций приобретает особое значение. «Это является одной из приоритетных задач. Она не может быть решена без личного участия Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Это позволяет нам как региону, во-первых, выполнить в следующем году свои социальные обязательства перед нашими гражданами. А это было и остается приоритетом у Губернатора. Плюс это влияет на инвестиционный рейтинг региона. Ведь инвесторы при принятии решений смотрят на устойчивость экономики региона. Например, какой бюджет он может обеспечить – профицитный или дефицитный. И когда регион уделяет большое внимание сокращению своего долга, это вызывает еще большее доверие у потенциальных инвесторов – как российских, так и зарубежных», – уверен руководитель реготделения «Деловой России».