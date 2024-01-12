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Госзакупки российских автомобилей в 2023 году выросли на 15%

12 января 2024 11:39
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Госзакупки российских автомобилей в 2023 году выросли на 15%

Госзакупки отечественных автомобилей в РФ в 2023 году выросли в денежном выражении на 15% до 10,7 миллиарда рублей, согласно данным сервиса по поиску и сопровождению закупок "Контур.Торги".

Сумма госзакупок отечественных автомобилей выросла после ухода иностранных автобрендов.

В госзакупках лидируют автомобили УАЗа (куплено на 5,55 миллиарда рублей), на втором месте автомобили ГАЗ (2,6 миллиарда рублей), на третьем – "АвтоВАЗ" (1,9 миллиарда рублей, закупки Lada выросли на 30%, сообщило РИА Новости). Кроме этого, госзаказчики в прошлом году увеличили покупку автомобилей Haval в 4 раза до 283 миллиона рублей, начали покупку российского электромобиля Evolute (две закупки на 12 миллионов рублей).

В октябре 2023 года Минпромторг рекомендовал госзаказчикам покупать российские марки (Lada, УАЗ, "Москвич", Aurus, Evolute) и автомобили китайского бренда Haval (производство на заводе под Тулой).

"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", – сообщили в министерстве. В список Минпромторга для государственных и муниципальных служащих в служебных целях рекомендуется использование Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР), Aurus (модели: Senat, Komendant), "Москвич" (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval ( модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Эти автомобили производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов. Со следующего года депутаты в своих избирательных округах будут пользоваться только российскими автомобилями. Такое решение единогласно принял совет Думы, сообщает пресс-служба Госдумы, пишет Смотрим.

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