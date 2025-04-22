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Самарская область вошла в число 22 субъектов России, где все заказчики разместили годовую отчетность и выполнили требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила Корпорация МСП.
Госкомпании региона выполнили обязательную квоту закупок у МСП
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Госкомпании региона выполнили обязательную квоту закупок у МСП

22 апреля 2025 15:41
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Самарская область вошла в число 22 субъектов России, где все заказчики разместили годовую отчетность и выполнили требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила Корпорация МСП.

Самарская область вошла в число 22 субъектов России, где все заказчики разместили годовую отчетность и выполнили требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила Корпорация МСП.

Значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчикамиранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В 2024 году закупки крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса выросли на 6% по сравнению с 2023 годом и достигли 132 млрд рублей. Число субъектов МСП, ставших поставщиками госкомпаний, также увеличилось на 6% и превысило 4,5 тысячи предприятий.

«По инициативе главы региона регулярно проводим ярмарки промышленной кооперации. На одной площадке, в центре «Мой бизнес» собираем индустриальных партнеров и представителей малого и среднего бизнеса. Потенциальные заказчики и поставщики могут наладить диалог и обсудить условия взаимовыгодного сотрудничества», - отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

С 2022 года в России действует обязательная 25% квота на закупки у малых и средних предприятий в рамках 223-ФЗ. Ежегодно все заказчики обязаны размещать в Единой информационной системе годовые отчеты об объеме закупок у малого и среднего бизнеса.

Более 300 региональных госкомпаний из 65 субъектов РФ не выполнили требования по закупкам. 256 заказчиков нарушили срок размещения или не разместили годовые отчеты, 51 заказчик не выполнил обязательную квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса. Это 4,1% от общего количества региональных заказчиков и 2,9% от общего числа крупнейших заказчиков.

«Установленная Правительством квота на закупки компаниями с госучастием у МСП-поставщиков дает малому и среднему бизнесу крупный рынок сбыта своей продукции. В прошлом году его объем составил 9,6 трлн рублей. В общей сложности в 2024 году на исполнение требований квоты было проверено более 7,5 тысяч региональных заказчиков. По итогам мониторинга мы передали информацию о заказчиках-нарушителях в ФАС России для принятия решений об административных правонарушениях в соответствии с законодательством», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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