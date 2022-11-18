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Годовая инфляция в Самарской области в октябре составила 13%

18 ноября 2022 13:50
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Годовая инфляция в Самарской области в октябре составила 13%.

В отношении к сентябрю показатель в регионе снизился на 1,38 п. п. Об этом сообщает областное отделение Центробанка.

– На динамику цен в регионе повлияли, прежде всего, общероссийские факторы: расширение предложения отдельных товаров, а также ослабление спроса на некоторые непродовольственные товары, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в октябре в Самарской области годовая инфляция была выше, чем в Приволжском федеральном округе (12,90%) и в целом по стране (12,63%).

Также годовой темп прироста цен на продовольствие в октябре в Самарской области снизился до 12,19%. В сентябре этот показатель в регионе составил 15,59%. Эксперты объясняют такую тенденцию ростом предложения отдельных видов продовольствия в Самарской области. 

Кроме того, по данным отделения ЦБ РФ, животноводческие предприятия увеличили производственные мощности в целом по стране, и это привело к расширению предложения мясной продукции в регионе. После замедления роста цен в сентябре мясо птицы подешевело в годовом выражении. Снизились и годовые темпы прироста цен на свинину, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, пишет СитиТраффик.

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