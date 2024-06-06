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Глава региона и руководство БХК в рамках ПМЭФ обсудили дальнейшее развитие «Тольяттиазота»

6 июня 2024 17:54
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Предприятие является одним из лидеров химической промышленности в регионе и в России.

В четверг, 6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с генеральным директором БХК Дмитрием Коняевым. Стороны обсудили вопросы привлечения дополнительных инвестиций в АО «Тольяттиазот». Предприятие является одним из лидеров химической промышленности в регионе и в России.

На сегодняшний день мощности тольяттинского завода позволяют обеспечить 20% спроса продукции на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 3 агрегата по производству карбамида.

Благодаря инвестициям в развитие, в «Тольяттиазоте» был реализован ряд мероприятий, направленных на увеличение объемов отгрузки аммиака. Была модернизирована эстакада налива аммиака, смонтированы дополнительные наливные устройства, увеличен парк подвижного железнодорожного состава более чем на тысячу вагонов цистерн. Стороны обговорили перспективное строительство четвертого агрегата по производству карбамида.

Помимо прочего, обсуждались вопросы социального характера, которые касаются поддержки сотрудников тольяттинского предприятия, а также совместной работы по реализации городских программ.

 

фото: Андрей Савельев/ СОВА

Теги: Акценты Самара

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