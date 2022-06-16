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"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение о поставках газа в Китай

16 июня 2022 21:28
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Подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.

Зампредседателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент китайской CNPC Хуан Юнчжан подписали на ПМЭФ техническое соглашение, касающееся "дальневосточного" маршрута поставок российского газа в Китай, передает РИА Новости.

"Газпром" и CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай. В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок", - сообщает пресс-служба "Газпрома".

Уточняется, что подписание состоялось в рамках ПМЭФ-2022 в режиме видеоконференции.

 

Фото:   РИА Новости / Виталий Тимкив

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