Фраза «Мы вам перезвоним» стала реже означать отказ в трудоустройстве

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За 8 лет рекрутеры стали реже прикрывать отказ в трудоустройстве фразой «Мы вам перезвоним». Однако большинство соискателей по-прежнему не верит этим словам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных россиян их всех округов страны.

В большинстве случаев фраза «Мы вам перезвоним» из уст рекрутера означает обещание телефонного звонка по итогам собеседования, так утверждают 63% представителей компаний. По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве. Рынок труда медленно, но цивилизуется: в 2013 под фразой «Мы вам перезвоним» подразумевал отказ 31% представителей компаний.



Однако соискатели пока не замечают изменений: как и 8 лет назад фраза «Мы вам перезвоним» в конце собеседования для большинства кандидатов означает одно — отказ (68% в 2013 году и 65% сегодня).



Женщины воспринимают обещание перезвонить как отказ чуть чаще мужчин (67 и 64% соответственно). Больше всего же тех, кто не верит фразе «Мы вам перезвоним», — среди соискателей, претендующих на зарплату до 30 тыс. руб.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 144

Время проведения: 11—20 января 2021 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

Фото: Pixabay.com