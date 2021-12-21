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Фермеры Самарской области в 2022 году могут получить грант «Агростартап-Регион»

21 декабря 2021 11:54
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Фермеры Самарской области в 2022 году могут получить грант «Агростартап-Регион»

30 декабря 2021 года стартует прием заявок на предоставление грантов «Агростартап-Регион» в 2022 году. Заявки будут приниматься в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области до 10 февраля 2022 года. 

Грант «Агрострартап-Регион» был разработан по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и запущен в действие в этом году. Новый механизм поддержки малых форм хозяйствования стал продолжением комплексного подхода к развитию фермерского и кооперативного движения, так как одним из обязательных условий его использования является вступление фермера в сельскохозяйственный кооператив.

Из 14 допущенных к конкурсу в 2021 году заявок победителями были признаны 7 фермеров региона. На реализацию их бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства направлено более 27 млн рублей из областного бюджета. В будущем году объем средств на данную меру поддержки вырастет до 30 млн рублей. 

«Мы не первый год занимаемся молочным скотоводством и производим молочную продукцию. Поэтому у нас уже был свой скот – 14 голов. Они также были закуплены на племзаводе «Кряж», как и наши новые животные. Но объемов молока не хватало, - рассказывает получатель гранта «Агростартап-Регион», глава КФХ Волжского района Олеся Солопова. – В интернете нашли информацию о господдержке и решили попробовать получить грант, чтобы расшириться и увеличить количество сырого молока, необходимого для переработки. Все получилось. Поддержка оказана на сумму более четырех миллионов рублей».

Информацию о сроках и порядке предоставления документов на конкурс «Агрострартап-Регион» в 2022 году размещена на официальном сайте министерства в разделе «Документы/Объявления» по ссылке: https://mcx.samregion.ru/category/dokumenty/obyavleni..

Заявки принимаются по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113. 

Итоги конкурсного отбора планируется подвести уже в конце февраля.

 

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