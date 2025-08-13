Эксперты рассказали, в каких сферах в августе Самарская область испытывает нехватку кадров

157

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда Самарской области за последний месяц и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц рынок труда Самарской области достиг конкуренции в 6,2 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в двух профессиональных областях нехватка кадров сохраняется.

Наиболее сильный дефицит людей по-прежнему наблюдается в сфере «Медицина, фармацевтика». Уровень конкуренции здесь составляет 1,8 резюме на вакансию (+0,1 пункта за месяц) при норме в 4,0-7,9. Объем вакансий за месяц практически не изменился (+1%), а число резюме подросло на 6%. Предлагаемая заработная плата (медиана) в медицине и фармацевтике по итогам июля составила 61,9 тыс. рублей.

В сфере розничной торговли конкуренция за месяц подросла на 0,3 пункта и составила 2,2 резюме на вакансию. Число предложений для соискателей уменьшилось на 7%, при этом количество резюме увеличилось на 6%. Заработная плата (медиана) в рознице по итогам июля составила 48,3 тыс. рублей.