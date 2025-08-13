Эксперты рассказали, в каких сферах в августе Самарская область испытывает нехватку кадров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Эксперты рассказали, в каких сферах в августе Самарская область испытывает нехватку кадров

13 августа 2025 10:59
157
Эксперты рассказали, в каких сферах в августе Самарская область испытывает нехватку кадров

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда Самарской области за последний месяц и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц рынок труда Самарской области достиг конкуренции в 6,2 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в двух профессиональных областях нехватка кадров сохраняется.

Наиболее сильный дефицит людей по-прежнему наблюдается в сфере «Медицина, фармацевтика». Уровень конкуренции здесь составляет 1,8 резюме на вакансию (+0,1 пункта за месяц) при норме в 4,0-7,9. Объем вакансий за месяц практически не изменился (+1%), а число резюме подросло на 6%. Предлагаемая заработная плата (медиана) в медицине и фармацевтике по итогам июля составила 61,9 тыс. рублей.

В сфере розничной торговли конкуренция за месяц подросла на 0,3 пункта и составила 2,2 резюме на вакансию. Число предложений для соискателей уменьшилось на 7%, при этом количество резюме увеличилось на 6%. Заработная плата (медиана) в рознице по итогам июля составила 48,3 тыс. рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
96
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
208
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
154
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
629
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
215
Весь список