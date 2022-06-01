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Экосистема «Жигулевской долины» нацелена на привлечение молодежи

1 июня 2022 13:16
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Экосистема «Жигулевской долины» нацелена на привлечение молодежи

Директор оператора инновационной деятельности Самарской области, технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко принял участие в работе IX Международного научно-инновационного форума «Россия и мир: повестка новой экономической реальности», который проходит 30 мая - 3 июня на базе Самарского государственного экономического университета в Самаре.

В 2022 году Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации (2022-2031 гг.) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Самарской области, Международной ассоциации организаций финансово-экономического образования, Вольного экономического общества России.

С 2013 года площадка Форума является уникальным местом взаимодействия представителей научного и бизнес-сообществ, органов государственной власти и местного самоуправления, талантливой молодежи. В программу форума традиционно входят круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы, открытые лекции, экспертные семинары, форсайт-сессии, деловые игры и др. В этом году в мероприятии принимает участие более 1500 человек из 4 стран, 20 городов России. 

Александр Сергиенко принял онлайн-участие в пленарном заседании Форума «Проблемы экономической трансформации» с докладом «Экосистема поддержки инновационной деятельности: возможности для молодежи». 

В ходе своего краткого экскурса в работающую и развивающуюся в нашем регионе экосистему инноваций, он акцентировал внимание участников Форума на возможности для молодежи Самарского региона.

«Для нас новации – это прежде всего создание чего-то принципиального нового, того, чего еще не существует, а вот инновации – процесс, когда это «новое» обретает своего потребителя, меняя его качество жизни. Ускоряя путь от идеи до потребителя, мы должны охватывать не только поиск новых идей, объектов и систем, но создание новых технологий, проектирование среды потребления разрабатываемой новации. Экосистема – это система, объединяющая в себе элементы, которые, взаимодействуя, обеспечивают решение такой задачи, – отметил Александр Витальевич в ходе своего выступления. – Экосистема инноваций – это непрерывный конструктивный диалог между изобретателем, производственником и будущим потребителем. Жизнеспособность такой системы не может быть обеспечена без притока новых людей, прежде всего молодежи. Поэтому, когда мы говорим об экосистеме инноваций, мы должны ориентироваться на молодежный фактор, как на ключевой».

Также руководитель управляющей компании технопарка рассказал о взаимодействии «Жигулёвской долины» с ключевыми индустриальными партнерами, о создании в периметре технопарка инноваций «на заказ», о мерах поддержки инновационного предпринимательства различными фондами и министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, а также об инструментах «выращивания» высокотехнологичного бизнеса, в том числе в наиболее актуальной сегодня сфере – импортозамещения.

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