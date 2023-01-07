Экономисты сделали вывод, что рублю сейчас некуда расти

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Экономические эксперты, проанализировав текущую ситуацию, сделали вывод, что рублю сейчас некуда расти дальше и на его динамику в 2023 году повлияет множество факторов, сообщает "Коммерсантъ".

Аналитики предполагают, что рубль остановится на отметке в 75-80 рублей за $1 и при стагнации будет оставаться в этом диапазоне, но при этом на него будет оказывать сильное влияние положение торгового баланса, а также реализация обновленного механизма бюджетного правила.

При этом отмечается, что если все пойдет по наилучшему сценарию, то курс сможет стать еще более благоприятным.

Ранее финансовые эксперты сообщали, что с 2023 года рубль должен откатиться на прежние позиции и прекратить свое падение, которое было зафиксировано перед Новым годом, пишет МК.