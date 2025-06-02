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Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение

2 июня 2025 12:58
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Два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение

В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники рассмотрели вопросы об изменении параметров двух стратегических инвестпроектов региона — их инициаторы планируют расширение. Это проекты в сфере производства и туризма: предприятие по выпуску автомобильных компонентов, а также аква-комплекс отдыха и здоровья.

«Инвесторы проявляют высокий интерес к региону и условиям, созданным здесь для бизнеса. Всесторонняя поддержка и сопровождение, которые мы предоставляем каждому инвестпроекту, позволяют инициаторам не только сокращать затраты и быстрее запускать свои предприятия, но и продолжать динамичное развитие», — отметил  заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участники рабочей группы единогласно одобрили внесение изменений в параметры проектов. Теперь вопрос будет вынесен на заседание Инвестиционного комитета при губернаторе.

Напомним, за 2024 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году. В 2024 году бизнес активно инвестировал в сферы производства строительных материалов, фармацевтики, транспорта, пищепрома, туризма, химии, логистики и др.

«Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60 % по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Сопровождением инвестпроектов в режиме «одного окна» в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

 

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