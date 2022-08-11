Дмитрий Богданов: «С поддержкой региона бизнес Самарской области экспортировал на 1,8 млрд рублей в текущем году»

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Региональный Центр поддержки экспорта подвел итоги работы за первое полугодие 2022 года. Так, за этот период получателями услуг Центра поддержки экспорта стал 331 предприниматель, что превышает плановый показатель на 50%.



Количество представителей малого и среднего бизнеса, заключивших экспортные контракты с помощью ЦПЭ, составило 35 человек вместо запланированных 30. Это 117% плана на 6 месяцев 2022 года.⠀



«Общий объем поддержанного экспорта в финансовом выражении превысил 1,8 млрд рублей вместо 785 млн рублей. Это почти в 2,3 раза больше планового показателя, - рассказал об итогах первого полугодия министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. – Поддержка экспортно-ориентированных предприятий, помощь бизнесу в освоении рынков дружественных стран является для нас приоритетом. Каждый представитель малого и среднего предпринимательства может обратиться в Центр поддержки экспорта, где ему предоставят подробную и актуальную информацию о возможностях вывода своего продукта на внешние рынки, об особенностях работы с конкретной страной. Специалисты центра помогут сформировать стратегию выхода на экспорт, и, применяя все имеющиеся на сегодняшний день инструменты, помогут «упаковать» бизнес для работы с зарубежными партнерами», - пояснил министр.

Фото: департамент информационной политики СО