Дмитрий Азаров открыл в Чапаевске крупнейший в Поволжье логистический центр маркетплейса Ozon

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Старт работе первой очереди логистического центра Ozon дали глава региона Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев.



Новый центр - крупнейший хаб компании в Поволжье и один из крупнейших в России. Его запуск стал возможен благодаря договоренностям Дмитрия Азарова с руководством компании.



Изначально Ozon планировал построить хаб в другом городе ПФО. Глава Самарской области в ходе переговоров убедил инвестора реализовать проект именно в нашем регионе.



Что это дает Самарской области ?



Новые рабочие места и доход жителям региона



Сейчас в центре трудится 700 человек, после запуска второй очереди будет 6000 сотрудников. Зарплата - выше средней по Самарской области.



Инвестиции



Ozon вложил в реализацию проекта 5 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей - средства застройщика. Это инвестиции в экономику Самарской области, налоговые отчисления.



Новые возможности и условия для самарского бизнеса



Логистический центр позволит реализовывать самарским предпринимателям свои товары по всей России, увеличивать объёмы поставок, экономить на логистике. А значит - развиваться, масштабировать бизнес, расширяя производство и открывая новые рабочие места.



Логистический комплекс в Чапаевске возведен в рекордные сроки.



- в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Азаров договорился о сотрудничестве региона и компании Ozon;



- в августе 2021 года в индустриальном парке "Чапаевск" стартовало строительство логистического хаба;



- сегодня, спустя год с небольшим, дан старт работе первой очереди.



Губернатор Самарской области заявил:



- Проект реализован в кратчайшие сроки. Буквально в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме, главном экономическом форуме нашей страны, было подписано соглашение. Принципы очень простые: дал слово - держи. И уже сегодня, в 2022 году, мы открываем этот замечательный логистический центр. Большая работа была проведена. Мы оперативно отработали с нашими коллегами из федерального Правительства, огромное им за это спасибо. В кратчайшие сроки были приняты решения по дополнению видов ведения деятельности площадки ТОСЭР "Чапаевск". Конечно, хочу поблагодарить руководство компании Ozon за взаимодействие, строителей, которые реализовали проект в кратчайшие сроки, взяли на себя ответственность. Справились как намечали – не подвели. Коллектив уже солидный и станет одним из самых многочисленных на самарской земле.



Сейчас в центре трудится около 700 человек, идет активный набор сотрудников. А после выхода объекта на полную мощность здесь будет создано 6000 рабочих мест.



- Для нашего региона, для Чапаевска, 6 тысяч рабочих мест - это очень важно. Это главный эффект проекта для нашего региона. Это очень важно - дать нашим землякам возможность дохода, постоянного и солидного, потому что здесь заработная плата повыше, чем средняя по Самарской области. Все инвестиции, усилия, они ради главного – для того чтобы люди на самарской земле могли реализовать свои возможности, могли получать стабильную заработную плату, обеспечивать свое будущее и будущее своих семей, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Активная работа региональных властей во главе с губернатором с инвесторами приносит ощутимые результаты. Еще в 2017 году Самарская область занимала в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ 65 позицию. Сейчас регион, показав одну из лучших динамик в стране, закрепился в первой десятке. Причем результаты работы были отмечены Президентом страны Владимиром Путиным на недавней встрече с Дмитрием Азаровым.



- Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей – вот что важно. Вот главный эффект. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть, - отметил глава региона.



Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев поблагодарил губернатора Самарской области и всю команду региона за успешную реализацию проекта:



- Благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Игоревич, мы смогли реализовать этот проект здесь, в Чапаевске, в такие короткие сроки. Поволжье и Самарская область, в частности - это крайне важный регион для развития компании Оzon. В последние годы мы наблюдаем, как растет количество заказов от жителей Самарской области, растет количество предпринимателей из региона на нашей площадке.



А Дмитрий Пилевин, управляющий фондом "ПНК Девелопмент" и инвестиционной стратегией PNK rental, который занимался строительством логистического центра Ozon в Чапаевске, отметил что проект удалось реализовать в рекордные сроки благодаря комфортным условиям, созданным региональными властями.



- Даже для нас, хотя мы строим более 1 млн кв. метров ежегодно, этот объект – знаковый и очень большой. Особенно приятно, что он находится в Самарской области. Я как житель Самарской области этому рад. Хотел бы поблагодарить руководство Самарской области, в первую очередь, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, команду министерства экономического развития региона. Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу. Эти сроки, которые реально являются рекордными, были соблюдены, в том числе, благодаря тому, что у нас не было никаких чиновничьих препонов.

Фото: департамент информационной политики СО