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Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год

16 апреля 2021 18:30
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Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в условиях пандемии. 

В пятницу, 16 апреля, областное отделение Союза машиностроителей России провело отчетно-выборную конференцию, на которой подвели итоги работы за последние 5 лет, а также обсудили планы на 2021 год. В работе конференции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Особое внимание участники встречи уделили тому, как отрасль машиностроения прошла испытание кризисным 2020 годом. Глава региона отметил, что пандемия оказала негативное влияние на все сферы, и машиностроение не стало исключением. Вместе с тем, благодаря слаженной работе правительства региона и промышленников, существенной поддержке со стороны федерального Правительства и лично Президента страны Владимир Путина крупнейшие предприятия отрасли, работающие в губернии, смогли пройти непростой 2020 год лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии. Так, например, по итогам прошлого года индекс промышленного производства Самарской области сократился на 4,5%, тогда как в кризисном 2008 году он составил почти 20%.

«Возможность честного и делового разговора, не всегда о достижениях, но и проблемных зонах, позволило нам пройти прошлый год с минимальными потерями, – отметил Дмитрий Азаров. – Коллеги, ваши предложения по поддержке промышленности стали очень важными и во многом легли в основу принятия решений как на федеральном, так и на региональном уровне».

Среди мер поддержки, предложенных Союзом машиностроителей и получивших развитие на федеральном уровне – доступ реальных производств к кредитам с низкой процентной ставкой для пополнения оборотных средств, докапитализация Фонда развития промышленности, снижение требований к банковским гарантиям по обеспечению участия предприятий в государственных контрактах. 

«Не так давно в Туле мы подводили итоги работы Союза машиностроителей России за 2020 год вместе с Центральным Бюро, где достаточно высоко была оценена роль Самарского регионального отделения. Мы заняли почетное 4 место среди всех реготделений», – отметил председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.

Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за заботу о здоровье сотрудников в период пандемии новой коронавирусной инфекции, за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в таких непростых условиях. 

Один из ярких примеров – АвтоВАЗ, где благодаря принятым Президентом страны Владимиром Путиным решениям выросла обеспеченность предприятия заказами на новые автомобили. А личное участие губернатора Самарской области и защита интересов завода на федеральном уровне позволила в кратчайшие сроки добиться восстановления деятельности дилеров по всей сбытовой цепочке завода.

Лучше всего с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции справились предприятия тяжёлого машиностроения и производства машинного оборудования. В ряде отраслей по итогам года зафиксирован рост.

«Сегодня задача: восстановить спрос после кризиса, запустить новый инвестиционный цикл, придать нужный импульс экономике. Развитию и государственной поддержке промышленности Самарской области со стороны федеральных и региональных властей уделяется первостепенное внимание», – подчеркнул губернатор. 

На встрече машиностроители обсудили дальнейшие меры по восстановлению и развитию машиностроительного комплекса, коллаборацию предприятий и научных институтов, совместную работу в рамках НОЦ, а также целевой набор студентов.

В частности, губернатор подчеркнул важность сохранения уровня целевого набора студентов для РКЦ «Прогресс», а также поддержку НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

Отдельное внимание глава региона уделил вакцинации сотрудников предприятий от коронавируса. «Сейчас на территории региона почти 245 тысяч человек получили первую прививку. И темпы необходимо наращивать. Вакцин хватает, Минздрав РФ обеспечивает ритмичные поставки. Работает 164 прививочных пункта, в том числе передвижных, круглосуточных. И вакцина есть, и мощности. Давайте покажем пример другим организациям, как выстроить эту работу в коллективах, – отметил Дмитрий Азаров. – Впереди майские праздники, которые, как считают наши санитарные врачи, будут представлять дополнительную угрозу. Так что давайте в эти две недели сконцентрируемся на этой задаче».

Также Дмитрий Азаров предложил промышленникам провести эстафету между предприятиями СоюзМаша в честь 170-летия губернии. «Каждое из ваших предприятий внесло свой вклад в историю губернии. Давайте подготовим исторические справки, ролики, привлечём коллективы и такую эстафету проведём. Это будет способствовать повышению патриотизма, гордости за предприятия и весь машиностроительный комплекс», –— резюмировал губернатор.

 

Фото:   sova.info

Теги: Акценты В центре внимания

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