Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре

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14-16 ноября 2022 года Самарскую область с рабочим визитом посетит делегация из Республики Узбекистан во главе с Хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым. В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами, деловые переговоры с самарскими предпринимателями, культурные мероприятия и работа выставки-ярмарки.

Напомним, что в 2018 году на I Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана Самарская и Наманганская области подписали протокол о намерениях, что стало основой для активного сотрудничества между территориями. В апреле этого года Узбекистан с экономической миссией посетила делегация Самарской области, в состав которой вошли члены Правительства Самарской области, представители 37 крупных промышленных предприятий, АПК, строительной сферы, здравоохранения, ведущих образовательных учреждений и IT. Представители региона провели встречи и переговоры с узбекскими партнерами по различным направлениям деятельности.

Наманганская область — один их крупнейших центров текстильной промышленности Узбекистана, место запуска современных производств. Здесь организованы свободные экономические зоны, работают десятки совместных предприятий с участием инвесторов из различных стран.

Между Самарской областью и Республикой Узбекистан активно развиваются торговые связи, так в 2021 году объем внешнеторгового оборота составил 231 млн. долларов, из них 86,5% – экспорт. Самарская область экспортирует в Республику Узбекистан топливо, промышленное оборудование, средства наземного транспорта и др. Из Узбекистана традиционно импортируются фрукты (свежие, сушеные, замороженные и др.), орехи.

В рамках визита делегация посетит производственные площадки АО «АвтоВАЗ», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», где узбекским партнерам представят условия для инвесторов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти». Также запланирована встреча с руководством Цента прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

14 ноября в Агропарке (г. Самара, Волжское шоссе, 106-108, 2-й этаж, конференц-зал центрального корпуса) состоятся B2B-переговоры самарских и узбекистанских компаний по вопросам экспорта и импорта. Кроме того производители из Наманганской области представят на выставке свою продукцию:

– легкая промышленность: швейные изделия, изделия из вафельного полотна, трикотажные изделия, нетканые материалы, текстильные ткани, постельные принадлежности, пряжа, ковры;

– пищевая промышленность: концентрат фрукты и овощи, минеральная вода, фруктовые соки, винные продукты, консервы, выращивание фруктов и овощей, сухофрукты;

– фармацевтика: медицинские резиновые изделия;

– промышленность и стройматериалы: керамические изделия, электродвигатель;

– кожевенная промышленность: обувные изделия;

– нефтяная промышленность: моторные масла;

– химическая промышленность: химические удобрения;

– ремесленничество: резьба по дереву.

Национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции Наманганской области будет работать в Агропарке до 19 ноября.