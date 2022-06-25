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Чернышенко: По поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений
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Чернышенко: По поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений

25 июня 2022 16:37
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Куратор ПФО Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы». 

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край посетил завод «ОДК-Пермские моторы». 

Вице-премьер провел стратегическую сессию по разработке и применению российского ПО в промышленности. В ней приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению научно-производственным комплексом «ОДК-Пермские моторы» Александр Иноземцев. 

Вице-премьер отметил, что АО «ОДК-Пермские моторы» - лидер авиационного и промышленного двигателестроения России. С 2019 года на предприятии начался процесс импортозамещения, в том числе, разрабатываются собственные решения. Кроме того, по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина, данного на пленарной сессии ЦИПР, компания, как и ряд других, уже приступила к тестированию отечественного ПО и доработке проектов по замещению зарубежных отраслевых решений. В частности, ОДК начал работу совместно с ПАО «КАМАЗ» и другими предприятиями машиностроения по консолидации функциональных требований к российским решениям. 

«Президентом поставлена задача – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых  продуктов и решений. ОДК – показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать. Поэтому считаю важным, чтобы «ОДК-Пермские моторы» стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включилася в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. Например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в текущей ситуации единого решения нет, но общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий. 

Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермь имеет большой потенциал стать серьезной базой для подготовки ИТ-специалистов и инженеров, в том числе для таких промышленных предприятий, как АО «ОДК-Пермские моторы». В частности, Пермский край со своей стороны в рамках подготовки к празднованию юбилея региональной столицы продолжает строительство нового учебного корпуса для Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова, профильного учебного учреждения отрасли двигателестроения. Построенное здание будет рассчитано на 1 тыс. студентов. 

Губернатор также обозначил необходимость расширения в Прикамье производственных мощностей с учетом высокого запроса на продукцию предприятий со стороны якорных заказчиков, особенно в текущих экономических условиях, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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