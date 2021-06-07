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Более 145 тысяч самарцев выбрали дистанционную оплату электричества

7 июня 2021 10:12
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Более 145 тысяч самарцев выбрали дистанционную оплату электричества

Личный кабинет для потребителей электроэнергии СамГЭС набирает популярность практически во всех возрастных группах самарцев.

По состоянию на май 2021 года более 145 тыс. самарцев уже используют дистанционный и безопасный способ оплаты электроэнергии через личный кабинет АО «Самарагорэнергосбыт» на сайте samges.ru.  

В 2020 году число подключений Личного кабинета потребителями электрической энергии в зоне работы энергосбытовой компании выросло на 47% по сравнению с 2019 годом. Статистика компании показывает, что около 60% из пользователей электронного личного кабинета – это женщины. Причем оплачивать счета и предавать показания они предпочитают с персональных компьютеров, а не со смартфонов. Интересно, что этот способ дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком энергии примерно одинаково популярен во всех возрастных группах потребителей, начиная с возраста 25 лет. 

Главным преимуществом Личного кабинета АО «СамГЭС» является возможность оплаты электроэнергии без очередей и риска контактов с носителями болезнетворного вируса по дороге в офис энергосбытовой компании. Личный кабинет позволяет не только оплачивать электроэнергию, но и передавать показания прибора учета и владеть всей информацией по лицевому счету, не выходя из дома. Постоянный рост числа пользователей сервиса — это еще одно доказательство комфорта и простоты его использования.

Передавать показания прибора учета электроэнергии с 15 по 20 числа, и оплачивать электроэнергию до 25 числа каждого месяца можно как с помощью Личного кабинета на сайте samges.ru, так и с помощью мобильного приложения СамГЭС для смартфонов (доступно в Google Play и App Store). 

Теги: СамГЭС электроэнергия

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