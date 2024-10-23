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Более 10 млрд руб. из областного бюджета дополнительно направят на социальные нужды

23 октября 2024 13:23
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Более 10 млрд руб. из областного бюджета дополнительно направят на социальные нужды

Во вторник, 22 октября, на заседании Самарской губернской думы депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. По предложению губернатора более 10 млрд руб. из областного бюджета дополнительно направят на социальные нужды, пишет Волга Ньюс.

Принятые решения прокомментировал Дмитрий Колесников, председатель Областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области": "Внимательно наблюдали за корректировкой бюджета Самарской области на 2024 год. Безусловно, хороший результат увеличение доходной части более чем на 10 млрд рублей. Важно, что эти средства пойдут на увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе и работников скорой медицинской помощи, а также многие другие актуальные вопросы. Особенно хочу отметить своевременность увеличения оплаты труда не самой высокооплачиваемой категории — работников бюджетной сферы. Мы неоднократно говорили на заседаниях трехсторонней комиссии по решению социально-трудовых вопросов о необходимости регулярной индексации и увеличения оплаты труда этой категории, и сейчас мы безусловно приветствуем такое социально-ориентированное решение".

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