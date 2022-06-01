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Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона

1 июня 2022 13:56
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Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ежегодно в нормативное состояние приводят городские улицы и региональные трассы, ведущие к образовательным учреждениям. Помимо обновления проезжей части, на объектах проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка. 

 «За три года реализации проекта мы привели в нормативное состояние 2,1 тысяч участков дорог, ведущих к школам и детским садам. Учебный год закончился, кто-то отправится на каникулы, кто-то сдавать экзамены, а для дорожников начинается самое активное время работы. Необходимо обновить дороги, чтобы и в новом учебном году путь к знаниям был максимально быстрым, комфортным и безопасным», — сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В текущем году подрядные организации продолжат обновлять подъезды к школам и детсадам. 

«В этом сезоне мы планируем привести к нормативу 822 участка дорог вблизи образовательных учреждений. Их общая протяженность составит более 2,3 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, региональные и межмуниципальные трассы, по которым курсируют школьные автобусы. Большая часть объектов будет сдана в эксплуатацию к началу нового учебного года», ― рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков

В Самарской области в 2022 году обновят 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 162,2 км, по которым проходят школьные маршруты.

В целях повышения безопасности дорожного движения работы проведут комплексно. На участках помимо ремонта дорожного полотна, обустроят 13 пешеходных переходов, установят 30 светофорных объектов, порядка 9 000 пог.м барьерных ограждений, 837 пог.м пешеходных ограждений, 2 500 дорожных знаков, 12 500 пог.м тротуаров, обновят 33 остановочных пункта.

В городском округе Самара в нормативное состояние приведут 11 улиц, протяжённостью около 23 км, ведущих к образовательным учреждениям и детским садам.

Напомним, в Самарской области, безопасности дорожного движения уделяют особое внимание. Кроме обновления обустройства дорог в рамках реализации дорожного нацпроекта, на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова всем муниципальным районам Самарской области ежегодно выделяются субсидии из регионального фонда. Также, по инициативе Губернатора, проводятся тематические мероприятия для жителей всех возрастных групп, включающие: профилактические беседы, занятия, акции.

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