Бизнес ожидает сокращения роли параллельного импорта в России

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Объемы и роль параллельного импорта в экономике России будут уменьшаться благодаря местным производителям и поставкам из дружественных стран. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.

Представители бизнес-сообщества ожидают сужения функций параллельного импорта.

"Параллельный импорт все еще важен, так как по нему до сих пор идет немало необходимой продукции: электроника, автомобили, запчасти и так далее", — заявил Леер в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что ключевыми факторами, которые приведут к видоизменению функций параллельного импорта, стали рост поставок из дружественных стран и развитие российских производств.

Сейчас импортеры и экспортеры ожидают новых решений от Минпромторга. Ведомство запланировало обновить перечень товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года.