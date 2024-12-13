банки стали поднимать ставки до 100% по комбинированной ипотеке

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Банки России в условиях высокой ключевой ставки стали искусственно замедлять выдачу ипотеки, выдавая дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне высокие проценты. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, пишут "Известия".

Комбинированная ипотека предполагает, что часть суммы выдается по льготной ставке в рамках госпрограммы, а оставшаяся часть – по рыночной. Многие люди оформляют подобный ипотечный кредит, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, доступную по льготной программе.

Так, на сегодняшний день участились случаи, когда кредитные организации выдают рыночную часть ипотеки в рамках комбо-программ с господдержкой под 100%, а льготную — под 6%.

В пресс-службе Центробанка объяснили "Известиям", что некоторые кредитные организации самостоятельно устанавливают порядок погашения и не дают клиенту выбирать, какую часть ссуды выплачивать первой. Поэтому заемщики не могут погасить сперва ту часть суммы, что выдается по крайне завышенной ставке.

Кроме того, банки стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос помимо повышения процентных ставок по ипотеке. Однако Чебесков считает, что проблема с негативными практиками банков временная и уйдет через несколько месяцев.

"Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года сроки выдаваемых кредитов наличными в условиях высоких ставок сократились до 26 месяцев. При этом средний срок кредита по ипотеке стремительно растет: в ноябре он достиг рекордных 330 месяцев и удлинился на 70 месяцев за месяц.