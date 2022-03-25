АВТОВАЗ анонсировал выпуск моделей с минимальным количеством импортных автозапчастей

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На волжском автозаводе начали работу по замене некоторых критически важных импортных компонентов.

Также компания намерена во время корпоративного отпуска, с 4 по 24 апреля, приложить максимум усилий для восстановления цепочек поставок автокомпонентов. Об этом сообщила пресс-служба завода в ответ на заявление одного из собственников ВАЗа — компании Renault. Французская марка заявила о возможном уходе с российского рынка.

В пресс-службе АВТОВАЗа прямо не опровергли подобный сценарий, подчеркнув, что руководство компании внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями разного уровня и акционерами, крупнейшим из которых является Renault Group.

— За последние недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест коллектива из 40 800 сотрудников. Компания готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы, — говорится в сообщении ВАЗа.

Весь март АВТОВАЗ работал с перебоями из-за сложностей с поставкой автокомпонентов, которые начались еще в прошлом году в шлейфе полупроводникового кризиса. Завод будет простаивать и большую часть апреля. Это сильно сказывается на стоимости автомобилей, например, базовая Lada Granta подорожала до 728 тысяч рублей, а в автосалонах ее зачастую не найти менее чем за миллион рублей, пишет 63.ру.