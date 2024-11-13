Авиакомпании России могут обанкротиться из-за долгов

133

Финансовые проблемы угрожают стабильности работы более 30 мелких и средних авиакомпаний в России, которые выполняют свыше четверти всех внутренних пассажирских перевозок. Введение санкций привело к тому, что многие из них перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты, что вызвало необходимость списания этих долгов.

«Если долги будут списаны, то в 2025 году на авиакомпании будет наложен налог на прибыль в размере 25% от суммы. Это может стать неподъемной финансовой ношей для многих из них, полагают представители отрасли», — сообщили «Известия».

Издание также отмечает, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ищет пути решения проблемы через корректировки Налогового кодекса. Представители АЭВТ прорабатывают соответствующие предложения, чтобы минимизировать негативные последствия для авиакомпаний и обеспечить их дальнейшую стабильную работу.