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Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе

27 апреля 2021 20:07
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Он отметил, что несвоевременная выплата заработной платы по-прежнему остается актуальной проблемой.

Во вторник, 27 апреля состоялось очередное заседание комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории региона, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов. 

Он отметил, что несвоевременная выплата заработной платы по-прежнему остается актуальной проблемой. В ходе контрольных мероприятий и благодаря обращениям граждан такие случаи выявляются. 

На 1 апреля, по информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области задолженность по зарплате выявлена в ООО «Самара ЗИМ-инструмент», которая составляет 2,2 млн рублей в отношении 69 человек. 

По оперативной информации Государственной инспекции труда в Самарской области задолженность по заработной плате по состоянию на 23 апреля выявлена в 29 организациях Самарской области в сумме 221,71 млн рублей в отношении 3128 человек. Более половины этой задолженности приходится на 16 организаций, расположенных в Самаре.

По словам Натальи Даниловой, заместителя руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации г.о. Самара, при администрации города действует межведомственная комиссия, в задачи которой входит мобилизация поступлений средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, сокращение недоимки, а также принятие мер по погашению задолженности по заработной плате. Один из инструментов выявления задолженности – горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты и нелегальной трудовой деятельности. Наталья Данилова отметила, что особенно много звонков поступало от граждан в период первой волны пандемии новой коронавирусной инфекции. Сотрудники администрации оказывают консультативную помощь обратившимся, помогают с оформлением заявлений в прокуратуру, суд, государственную инспекцию труда в Самарской области. 

На заседании комиссии были заслушаны представители четырех организаций-должников по заработной плате: ООО «Энергострой», ООО «Электропульт», ООО «ЭЙЭМСИ» и  ООО «Альтарикс».

Представитель ООО «Электропульт» (производство электрической аппаратуры) проинформировала комиссию о полном погашении задолженности            по заработной плате в размере 1,08 млн рублей.

По информации директора ООО «ЭЙЭМСИ» и ООО «Альтарикс» (разработка компьютерного программного обеспечения) долги перед сотрудниками (порядка 25 млн рублей) планируется погасить до конца июня 2021 года за счет получения средств за выполненные работы по контрактам.

Строительная компания ООО «Энергострой» находится в процедуре конкурсного производства, задолженность по заработной плате составляет 9,2 млн руб. перед 279 работниками. Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.02.2021 установлен приоритет по удовлетворению требований о выплате задолженности по заработной плате и других выплат, причитающихся работникам, перед требованиями ФНС России. 

При установлении приоритета суд руководствовался Федеральным законом от 01.05.2012 № 39-ФЗ.  Российской Федерацией ратифицирована Конвенция № 173 Международной организации труда «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя». Российской Федерацией выбраны обязательства, вытекающие из раздела II Конвенции, предусматривающего защиту требований трудящихся посредством привилегии, следовательно, для нее обязательна Конвенция в части статьи 8. В силу статьи 8 Конвенции № 173 национальное законодательство или регламенты предоставляют требованиям трудящихся более высокий приоритет по сравнению с большинством других привилегированных требований, и в частности с требованиями государства и системы социального обеспечения. 

ИФНС России по Промышленному району Самары подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено в Арбитражном суде 18.05.2021.

В случае оставления апелляции ИФНС без удовлетворения и вступления определения Арбитражного суда Самарской области от 20.02.2021 в законную силу, положительную практику о признании приоритетности требований трудящихся можно применять и в отношении других организаций-банкротов.

Ситуация с погашением задолженности по заработной плате в рассмотренных организациях находится на контроле комиссии.

 

Теги: зарплата заседание погашение задолженности

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