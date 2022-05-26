60% вакансий в Самаре приходится на малый и средний бизнес

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Ко Дню российского предпринимательства эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из малого и среднего бизнеса, чтобы выяснить, каких специалистов чаще всего ищут работодатели данного сегмента.

В апреле текущего года работодатели из малого и среднего бизнеса разместили более 245 тысяч вакансий по всей стране. По количеству вакансий в данном сегменте Самара занимает девятое место среди регионов России. В топ-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Красноярск.

60% вакансий, размещенных работодателями Самары за последний месяц, приходится на компании малого и среднего бизнеса. В целом по Самарской области предприятия данного сегмента за последний месяц разместили 54% вакансий от общего количества.

«Если говорить о специализации кандидатов, которых чаще всего искали представители малого и среднего бизнеса, то наиболее высокий спрос как в частности в Самаре, так и в целом по области наблюдается на специалистов по продажам, обслуживанию клиентов, рабочий персонал, специалистов производственной сферы и сервисному обслуживанию, специалистов по маркетингу, рекламе, PR, а также на специалистов индустрии красоты и фитнеса», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.