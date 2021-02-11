526 млн. рублей в 2020 году привлек в региональную экономику проектный офис цифрового развития Самарской области

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11 февраля в Самаре состоялась пресс-конференция руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина, посвященная итогам реализации в регионе программы «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Проектный офис был создан в сентябре 2018 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и президента Самарского университета, председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера. Главные функции офиса — продвижение самарских цифровых платформ на российский и международный уровень, организация масштабной подготовки и переподготовки кадров для развития цифровой экономики региона, привлечение федеральных, внебюджетных средств и иностранных инвестиций в региональную экономику.

Дмитрий Камынин заявил, что, несмотря на пандемию и снижение деловой активности, проектный офис в 2020 году сумел привлечь для самарских IT-компаний 526 миллионов рублей в виде инвестиций из федеральных институтов развития.

В первой половине года с учетом эпидемиологической ситуации основная работа была посвящена подготовке проектов, связанных с масштабированием решений Самарской области по обеспечению функционирования экономики в условиях ограничений. Так благодаря информационной и консультационной поддержке Проектного офиса на проект ООО «НТЦ «ПРАВО» «Автоматизированная система управления рисками «HSE RMS» привлечено 20 млн. руб. из средств федерального бюджета. 25 млн. руб. было привлечено на проект ООО «Айти-Интегратор» «Система управления продуктивностью распределенных команд Teamremote» по конкурсу «Социум ЦТ» Фонда содействия инновациям.

25 млн руб. было привлечено для реализации проекта АО «ИрТех» «Удаленное доуниверситетское обучение». Проект ООО «Ивентишес» «Доработка и масштабирование продаж продукта поддержки учебного процесса в корпорациях на базе платформы Eventicious» тоже привлек 25 млн рублей.

Также оказана помощь другим перспективным проектам, решающим актуальные задачи развития и применения сквозных цифровых технологий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика», и имеющим высокий экспортный потенциал: проектам ООО «Зет-Софт», АО «САМИС, ООО «Резолюшен Пойнт», ООО «Хоулмонт Самара», «ЭкоСтройРесурс» и ООО «НПК «Маджента.

«Наша главная задача - разработка и реализация пилотных проектов в цифровой сфере, способных стать интеграторами усилий региональных центров компетенций в области образования, науки и бизнеса и привлечь в регион крупные российские и иностранные высокотехнологичные компании-лидеры», - подчеркнул Дмитрий Камынин, передает пресс-служба облправительства.