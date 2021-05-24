46 миллионов – инноваторам Самарской области

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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) утвердил итоги конкурсных отборов по программам «Старт» и «Коммерциализация».

Заявки на конкурс «Старт» принимались с 30 октября 2020 года по 20 января 2021 года. Всего на конкурс поступило 1394 заявки, из них экспертным жюри рекомендованы к финансированию лишь 160. В число победителей вошли 3 проекта компаний Самарской области, каждый из которых получит по 2 млн рублей.

Заявки на конкурс «Коммерциализация» (очередь XIII) принимались с 28 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего на конкурс поступило 293 заявки из 55 субъектов Российской Федерации. Из них рекомендованы к финансированию 103 заявки, 2 из которых представлены компаниями Самарской области. Сумма поддержки каждого проекта – 20 млн рублей.

Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 миллионов рублей.

Напомним, что в технопарке «Жигулевская долина» находится региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).

Директор оператора инновационной деятельности ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина», региональный представитель Фонда содействию инновациям в Самарской области Александр Сергиенко:

- Ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области – реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс. Региональное представительство Фонда в «Жигулёвской долине» ежегодно показывает высокие результаты по привлечению средств на развитие инновационных предприятий и компаний в нашем регионе: только в 2020-м году более 320 миллионов рублей было выделено Фондом в качестве грантов. Это значит, что технологические предприниматели региона активно пользуются безвозмездным финансированием и продолжают свое развитие в периметре технопарков Самарской области, меняя тем самым вектор развития региональной экономики.