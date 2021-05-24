Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере
В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере
В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части
В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах
В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах
В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»
В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»
46 миллионов – инноваторам Самарской области
46 миллионов – инноваторам Самарской области
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

46 миллионов – инноваторам Самарской области

24 мая 2021 12:11
80
46 миллионов – инноваторам Самарской области

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) утвердил итоги конкурсных отборов по программам «Старт» и «Коммерциализация».

Заявки на конкурс «Старт» принимались с 30 октября 2020 года по 20 января 2021 года. Всего на конкурс поступило 1394 заявки, из них экспертным жюри рекомендованы к финансированию лишь 160. В число победителей вошли 3 проекта компаний Самарской области, каждый из которых получит по 2 млн рублей.

Заявки на конкурс «Коммерциализация» (очередь XIII) принимались с 28 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего на конкурс поступило 293 заявки из 55 субъектов Российской Федерации. Из них рекомендованы к финансированию 103 заявки, 2 из которых представлены компаниями Самарской области. Сумма поддержки каждого проекта – 20 млн рублей.

Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 миллионов рублей.

Напомним, что в технопарке «Жигулевская долина» находится региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).

Директор оператора инновационной деятельности ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина», региональный представитель Фонда содействию инновациям в Самарской области Александр Сергиенко:

 - Ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области – реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс. Региональное представительство Фонда в «Жигулёвской долине» ежегодно показывает высокие результаты по привлечению средств на развитие инновационных предприятий и компаний в нашем регионе: только в 2020-м году более 320 миллионов рублей было выделено Фондом в качестве грантов. Это значит, что технологические предприниматели региона активно пользуются безвозмездным финансированием и продолжают свое развитие в периметре технопарков Самарской области, меняя тем самым вектор развития региональной экономики.

Теги: жигулевская долина инновации технопарк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Экосистема технопарка «Жигулевская долина» признана одной из лучших инновационных практик страны
21 мая 2021, 12:04
Экосистема технопарка «Жигулевская долина» признана одной из лучших инновационных практик страны
В ТОП-3 лучших практик также включены московский технопарк «Калибр» и технопарк «ТехноСпарк» из подмосковного Троицка. Экономика
367
Жигулевская долина налаживает партнерство со странами Западной Африки
27 апреля 2021, 13:27
«Жигулевская долина» налаживает партнерство со странами Западной Африки
Гости ознакомились с возможностями экосистемы технопарка, а также с направлениями работы с резидентами. Экономика
510
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
23 апреля 2021, 10:37
Технопарк «Жигулевская долина» представил меры поддержки инновационных проектов на сессии НОЦ «Инженерия будущего»
В Самаре с 20 по 24 апреля проходит стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия... Образование
682
В центре внимания
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
80
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
101
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
689
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
605
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
774
Весь список