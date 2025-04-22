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17 технологических стартапов стали резидентами «Жигулёвской долины»

22 апреля 2025 11:27
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17 технологических стартапов стали резидентами «Жигулёвской долины»

 

Экспертный совет технопарка «Жигулёвская долина» одобрил 17 новых резидентов, работающих в сферах солнечной энергетики, беспилотных систем, промышленной безопасности и образования.

По словам вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко, регион активно поддерживает инновационные проекты, помогая им с выходом на рынок, участием в выставках и получением федеральных мер поддержки.

На сегодня в технопарке более 300 резидентов, создавших 2200 рабочих мест. В 2024 году их выручка превысила 18 млрд рублей (+3 млрд к 2023 году), а налоговые отчисления составили 3,2 млрд рублей (+1,2 млрд).

Резиденты получают доступ к грантам, льготам, образовательным программам и инфраструктуре. Технопарк сотрудничает с фондами «Сколково», Агентством технологического развития и Фондом содействия инновациям.

«Мы планируем получить статус малой технологической компании и резидента «Сколково», а также привлечь грантовое финансирование», — отметила гендиректор ООО «Риверсити» Татьяна Новикова.

Технопарк также помогает с оформлением интеллектуальной собственности и продвижением. Подробнее по тел. 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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