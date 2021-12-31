14 участков на Барбошиной Поляне в Самаре не разрешили вывести из рекреационной зоны

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Администрация Самары отклонила заявки о переводе 14 участков в Промышленном районе из зоны Р-1 (центр рекреационных территорий) в зону Ж-1 (застройка индивидуальными жилыми домами). Все участки располагаются в Барбошиной Поляне. Фактически площадки уже застроены индивидуальным жильём.

При этом в зоне Р-1 разрешено размещение лишь нескольких категорий объектов: спортивных клубов, туристического обслуживания, природно-познавательного туризма, охоты и рыболовства, причалов.

13 участков, у которых предлагалось сменить зонирование, образуют единую площадку размером чуть больше 8 тыс. кв. м. Ещё один участок площадью 705 кв. м отделён от остальных автомобильным проездом.

Согласно публичной кадастровой карте, участки имеют вид разрешённого использования «для ведения садоводства». Общая их стоимость превышает 27,5 млн рублей, пишет Обозрение.

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