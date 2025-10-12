Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты

90

В Самаре на деревьях появились красные кресты, что вызвало беспокойство среди жителей. Представители городской администрации пояснили, что эти метки служат для идентификации деревьев, поражённых ясеневой златкой (Emeria abietina).

В текущем вегетационном сезоне в регионе официально введена карантинная фитосанитарная зона из-за распространения вредителя. Весной, когда растения выйдут из зимней спячки, специалисты проведут комплексную оценку состояния поражённых деревьев. Это позволит определить, нужно ли их уничтожить или сохранить, пишет Самарская газета.