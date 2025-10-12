Я нашел ошибку
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты
На Солнце образовался протуберанец "неадекватного размера"
В Самаре LADA Granta врезалась в стоящий автомобиль
В Самарской области сотрудники полиции совместно с представителями «Движение Первых» приняли участие в акции «Мы – граждане России»
В Госдуме предложили ввести единую скидку на авиабилеты для студентов
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты

12 октября 2025 13:10
90
Жители Самары на днях заметили на деревьях красные кресты

В Самаре на деревьях появились красные кресты, что вызвало беспокойство среди жителей. Представители городской администрации пояснили, что эти метки служат для идентификации деревьев, поражённых ясеневой златкой (Emeria abietina).

В текущем вегетационном сезоне в регионе официально введена карантинная фитосанитарная зона из-за распространения вредителя. Весной, когда растения выйдут из зимней спячки, специалисты проведут комплексную оценку состояния поражённых деревьев. Это позволит определить, нужно ли их уничтожить или сохранить, пишет Самарская газета.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
147
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
371
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
515
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
914
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
390
