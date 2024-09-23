Жители Самарской области могут сдать пластиковые крышки и помочь Волге

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Основная цель межрегионального экопроекта - привлечение внимания жителей губернии к двум актуальным проблемам. Это заболачивание Волги и пластиковое загрязнение.



Инициатива получила название "Водорослям крышка: вверх по Волге". В Самарской области организован сбор пластиковых крышек. Он продлится до конца сентября. Затем собранное отправят на сортировку и переработку, а на вырученные средства закупят и выпустят в Волгу мальков травоядных видов рыб. Они помогут улучшить экосистему реки, пишет Сова.



Крышки можно сдать по нескольким адресам в Самаре:

- ул. Советской Армии, 120,

- ул. Дачная, 24,

- ул. Гагарина, 24а,

- ул. Агибалова, 7а,

- ул. Костромской переулок, 15а,

- ул. Гайдара, 5

- ул. Павла Маркина, 2 в поселке Управленческом.

Принимать крышки будут и экоцентры проекта "Вторсырье на благотворительность".

