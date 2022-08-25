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Жители губернии смогут присоединиться к всероссийской акции «Сохраним лес»

25 августа 2022 17:12
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Акция «Сохраним лес» проходит каждый год. С конца августа по ноябрь во всех регионах страны добровольцы высаживают молодой лес.

«Сохранение лесов» – одна из важнейших задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

 В том числе и их возрождение на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений. К 2024 году по нацпроекту «Экология» планируется увеличить ежегодную площадь лесовосстановления до 850 га. Это на 8 % больше в сравнении с 2018 годом. 

Заготовка семян лесных растений к 2024 году составит не менее            3,3 тонн ежегодно. В настоящее время на территории региона расположены 17 питомников и 7 теплиц общей площадью 134 га, продуцирующей площадью 42 га.

Также на территории лесного фонда Самарской области есть лесосеменная плантация сосны обыкновенной площадью 29,6 га, где ежегодно заготавливаются улучшенные семена сосны. 

Помочь в сохранении леса могут также неравнодушные жители региона. В Самарской области продолжается акция по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая проводится в рамках национального проекта «Экология». В ближайшее время будут определены места высадки. 

Чтобы присоединиться к акции, необходимо выбрать в меню на сайте сохранимлес.рф свой регион. На карте появятся точки высадки, нужно кликнуть по ближайшей, на экране появится информация с датой, местом и временем высадки. Нужно связаться с куратором для уточнения деталей и смело ехать восстанавливать зеленые легкие планеты. Весь инвентарь выдадут на месте. 

Акция «Сохраним лес» проходит каждый год. С конца августа по ноябрь во всех регионах страны добровольцы высаживают молодой лес. Инициативу поддерживают известные люди, представители бизнес-сообщества и просто неравнодушные жители. 

В прошлом году в Самарской области в общей сложности высадили более 108 тысяч деревьев.  Регион попал в ТОП-10 по количеству баллов. 

Всего акция прошлого года объединила более 1,2 млн добровольцев со всей страны, которые посадили больше 70 млн саженцев. Цель 2022 года – высадка 80 млн деревьев.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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