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Жителей трех российских регионов предупредили об аномальных морозах

8 января 2023 09:59
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Жителей трех российских регионов предупредили об аномальных морозах

Синоптики предупредили жителей УдмуртииОренбургской области и Башкирии об аномальных морозах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в Башкирии с 8 по 10 января местами температура воздуха ночью и утром понизится до минус 40-42 градусов, сообщили в региональном ГУ МЧС. Спасатели в Оренбургской области предупреждают, что 8 января ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 и более градусов: до минус 30-33 градусов ночью. Кроме того, прогнозируется сильный снег, метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Жителям Удмуртии пообещали, что аномальные морозы продлятся до 11 января. Температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более и достигнет минус 30-35 градусов.

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