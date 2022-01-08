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Жителей Самарской области снова ждет похолодание

8 января 2022 12:21
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Жителей Самарской области снова ждет похолодание

Гидрометцентр России по Самарской области поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю. Сразу после Рождества, с 8 по 13 января жителей региона ждет новое похолодание.

Днём 8 января ожидается минус 6 градусов и небольшой снегопад. Ночью температура может опуститься до -18.

В воскресенье, 9 января температура воздуха в дневное время составит -14 градусов. Ветер южный 3 м/с. Ночью погода не сильно изменится – столбики термометра опустятся до -16°C, а ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

Рабочая неделя начнется с облачной погоды, но без осадков. Так, в понедельник, 10 января температура воздуха ожидается -11 градусов, а ночью -12.

Днём 11 января по сравнению с предыдущими днями потеплеет: синоптики обещают -7 градусов. Ночью будет -12, а также возможны осадки в виде небольшого снегопада.

12 и 13 января днем снова будет 11 градусов ниже нуля. А ночью ожидается похолодание до минуса 16°C и северо-восточный ветер со скоростью 2-3 м/с, сообщает ГТРК Самара.

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