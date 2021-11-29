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Жигулевский заповедник по управлению могут объединить с нацпарком Самарская Лука

29 ноября 2021 12:37
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Жигулевский заповедник по управлению могут объединить с нацпарком Самарская Лука

Минприроды России планирует поменять структуру управления двумя особо охраняемыми природными территориями Самарской области – Жигулевским заповедником и национальным парком «Самарская Лука». Если инициатива федеральных чиновников от природы будет воплощена в жизнь, то заповедник и нацпарк получат объединенную дирекцию с центром в Жигулевске, пишет 29 ноября газета «Самарское обозрение».

Инициатива объединить ФГБУ, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, принадлежит Минприроды РФ. Ведомство Александра Козлова планирует провести масштабную реформу федеральных заповедников и национальных парков, в результате которой будет ликвидировано 20 ФГБУ, а под сокращение попадут 412 человек.

Реорганизация планируется «в целях оптимизации деятельности учреждений, осуществляющих управление ООПТ», а также «для повышения качества управления», сообщает Обозрение.

Планы Минприроды распространяются и на Самарскую область. Министерство предлагает объединить ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина» и ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука», создав объединенную дирекцию «Самарская Лука» и сосредоточив основные управленческие функции в Жигулевске, который находится одновременно в границах заповедника и нацпарка. Оба природных объекта имеют статус особо охраняемых природных территорий федерального значения.

«Такая инициатива действительно есть, ее надо обсуждать», — говорит директор нацпарка «Самарская Лука» Евгений Березкин. По его мнению, это даст возможность развивать всю территорию Самарской Луки – как под заповедником, так и под национальным парком – в единой логике.

Бывший директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев, руководивший им более 20 лет, также поддерживает идею объединения двух ООПТ Самарской области под одной общей управляющей организацией.

«С точки зрения эффективности управления территорией Самарской Луки, это абсолютно правильное и верное решение. Это упростит работу с туристами, спонсорами, потенциальными инвесторами. Это правильная идея для развития территории в единой концепции», — убежден Краснобаев.

Эксперт «Гринпис России» по ООПТ Михаил Крейндлин поясняет, что речь идет не о слиянии Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука», а лишь о том, что над заповедником и нацпарком появится объединенная дирекция во главе с единым руководителем.

«С одной стороны, логика в этом есть, надо объединять примыкающие территории. С другой – такое объединение множит риски, и одно это сильно перевешивает все плюсы», — считает Крейндлин.

Реорганизацию не поддерживает и один из создателей национального парка «Самарская Лука» Юрий Рощевский.

«В нацпарке проблем очень много, нацпарк надо усиливать. А усиления через такое объединение не получится, станет только хуже. Мне кажется, прямо сейчас такое слияние исключительно опасно», — заявил он «Самарскому обозрению».

Фото: Дильдина Светлана

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