«Жигулевская долина» расширяет возможности резидентов

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Партнерская сеть «Жигулёвской долины» пополнилась еще одним крупным партнером. 23 марта состоялась онлайн питч-сессия проектов резидентов, одобренных к возможной реализации на предприятиях Трансмашхолдинга (ТМХ) – глобального производителя современных транспортных решений в России.

Трансмашхолдинг - российская компания, реализующая спектр продуктов и сервисов в сфере железнодорожного транспорта: от дизайна и разработки подвижного состава до комплексного обслуживания и цифровых систем управления движением. Холдинг занимается поставкой пассажирских поездов и вагонов, поездов метро, локомотивов, двигателей и компонентов железнодорожным операторам и производителям. В структуру холдинга входит 15 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.

В ходе питч-сессии было заслушано 6 проектов резидентов «Жигулевской долины» по направлениям: водородные двигатели, топливные системы, повышение комфорта, противодействие COVID-19, энергоэффективность и энергосбережение, оценка и повышение ресурса надежности подвижного состава, а также разработка системы расчета надежности локомотива.

Очередные встречи с руководством Холдинга будут проходить уже по узким тематическим направлениям.