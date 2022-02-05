Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводится доследственная проверка.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины под ковшом погрузчика при чистке снега
Он вышел из кабины трактора почистить технику.
ЧП в Южном городе: рабочий погиб под ковшом собственного трактора
Отмечается, что также дисквалифицировали занявшую первое место сборную США.
Россиян дисквалифицировали в полуфинале шорт-трека на Олимпийских играх
В результате только одной акции в среднем вывозится на переработку 6-7 тонн.
В Самаре в рамках акции «Вторсырье на благотворительность» сегодня работали 11 пунктов приема
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранится гололед, местами сложные отложения
Большинство из этих игроков прошли через сборные России своих возрастов, часть футболистов продолжает выступать за национальные команды.
"Крылья Советов" заключили контракты с 12 молодыми футболистами
Кроме того, отменили обязательный тест на коронавирусную инфекцию для пациентов, лечение которых длится семь и более дней.
Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом
По вывозу снега вышли на те параметры, которые были заданы.
В Самаре продолжают чистить территории и вывозить снег
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области сохранится гололед, местами сложные отложения

5 февраля 2022 18:12
156
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 6 февраля местами по Самарской области сохранится гололед, местами по западу области сложные отложения.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.

Правила поведения пешеходов при гололеде:

В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Почти четыре тысячи: еще 3 974 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 февраля 2022  13:34
Почти четыре тысячи: еще 3 974 жителей Самарской области заболели коронавирусом
483
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
4 февраля 2022  18:52
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
764
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
4 февраля 2022  18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
1019
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
515
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
438
Весь список