Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранится порывистый ветер
При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров.
В Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ Азот-Кинельская.
МЧС СО: 30 мая будет введено ограничение движения на трассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС
Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва и дала сольный концерт.
Анна Нетребко вернулась на сцену La Scala
В Самаре за сутки заболели 47 человек.
Где в регионе выявили новые случаи коронавируса
47% россиян хотят провести летний отпуск в путешествиях по стране.
47% россиян хотят провести летний отпуск в путешествиях по стране
Назван равновесный курс рубля
Назван равновесный курс рубля
В Самаре в лесу взорвавшийся детонатор оторвал пальцы молодому человеку
В Самаре в лесу взорвавшийся детонатор оторвал пальцы молодому человеку
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс

28 мая 2022 16:46
95
При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен желтый уровень опасности. В период с 29 по 30 мая 2022 года местами в южной половине Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.

При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;
- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
28 мая 2022  12:52
Названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
227
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
27 мая 2022  14:00
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
547
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
27 мая 2022  12:11
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
399
Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику
27 мая 2022  11:32
Губернатор Дмитрий Азаров доставил гуманитарный груз из Самары в Донецкую Народную Республику
1052
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
26 мая 2022  10:33
На Московском шоссе в Самаре начались работы по устранению дефектов дорожного полотна
602
Весь список