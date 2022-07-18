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В Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +35 С

18 июля 2022 14:22
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Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 18 июля2 по южной половине Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +35 С.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;
- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;
 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;
- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;
 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);
- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;
- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;
- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   pxhere

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