Воробьи в городах России массово толстеют из-за фастфуда

Воробьи в российских городах сталкиваются с проблемой ожирения из-за питания рядом с точками быстрого обслуживания. О данной проблеме сообщает Наталья Феоктистова, ученый секретарь Института проблем экологии и эволюции РАН.

Как говорит эксперт, городские птицы — не только воробьи — ищут пищу недалеко от заведений быстрого питания. Тем же занимаются и городские бездомные животные. Воробьи уже научились переваривать быстрые углеводы, содержащиеся в такой еде. Их организм практически приспособился к подобной вредной пище. Постоянное питание птиц в таком режиме приводит к ожирению, что серьезно волнует орнитологов.

Серьезный набор веса у птиц может привести к изменению гормонального фона и сказаться на процессе размножения.

При этом птицы не стремятся покидать города, даже ощущая вред о проживания рядом с человеком. Постепенно животные и птицы в черте города сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и городские жители. К слову, постоянное употребление фастфуда птицами также провоцирует нарушение сна, пишет МК.