россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Воробьи в городах России массово толстеют из-за фастфуда

204
Воробьи в городах России массово толстеют из-за фастфуда

Воробьи в российских городах сталкиваются с проблемой ожирения из-за питания рядом с точками быстрого обслуживания. О данной проблеме сообщает Наталья Феоктистова, ученый секретарь Института проблем экологии и эволюции РАН.

Как говорит эксперт, городские птицы — не только воробьи — ищут пищу недалеко от заведений быстрого питания. Тем же занимаются и городские бездомные животные. Воробьи уже научились переваривать быстрые углеводы, содержащиеся в такой еде. Их организм практически приспособился к подобной вредной пище. Постоянное питание птиц в таком режиме приводит к ожирению, что серьезно волнует орнитологов.

Серьезный набор веса у птиц может привести к изменению гормонального фона и сказаться на процессе размножения.
При этом птицы не стремятся покидать города, даже ощущая вред о проживания рядом с человеком. Постепенно животные и птицы в черте города сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и городские жители. К слову, постоянное употребление фастфуда птицами также провоцирует нарушение сна, пишет МК. 

В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1069
Весь список