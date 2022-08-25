Волга в Самарской области прогрелась выше нормы

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Под конец лета Волга всё еще вполне пригодна для купания. Такой вывод можно сделать из гидрологического обзора от Приволжского УГМС.

— Температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 22,4–23,3 градуса, в районе Тольятти — +23.0. Это на 1,5 градуса выше нормы, — сообщили гидрологи.

Похожая ситуация с температурой воды в Саратовском водохранилище. Там Волга прогрелась до 21,4–22,4 градуса. В районе Самары температура воды — 22,1 градуса, что на 1,6 градуса выше нормы.

То же самое происходило и в 2021 году. Тогда Волга прогрелась до 25 градусов, что было на 3 градуса выше нормы. Вода оставалось необычно теплой до осени, пишет 63.ру.