Волга в Самарской области аномально теплая

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В Самарской области синоптики зарегистрировали новый природный рекорд. Об этом можно судить из сообщения, опубликованного специалистами Приволжского УГМС.

— Температура Волги у берегов Самары составила +21,3 градуса. Это на 0,2 градуса выше нормы. Уровень воды же составляет 28,47 м, что на 11 см выше среднего многолетнего значения, — пояснили специалисты. — Всего же в Саратовском водохранилище колебания воды составляли от 19 до 25 см.

Иначе ситуация обстоит на Волге в районе Куйбышевского водохранилища. Здесь колебания составили от 9 до 12 см. Уровень воды у Жигулевской ГЖС составил 51,36 метра, что на 111 см ниже среднего многолетнего значения. Возле Тольятти температура воды составила +21,2 градуса. И, как добавили синоптики, это ниже нормы на 1,4 градуса, пишет 63.ру.