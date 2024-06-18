Волга у берегов Самары прогрелась почти до +18 градусов

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Сохраняющаяся в Самарской области жара продолжает прогревать воду в Волге. Сейчас самая тепла вода – у берегов Тольятти. Такие данные на вторник, 18 июня 2024, представлены на сайте Приволжского УГМС.

Так, температура воды в Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти сейчас составляет почти 25 градуса. Чуть прохладнее вода в районе Сызрани. Температура воды там немного превысила 22 градуса.

В Самаре же Волга гораздо холоднее. Показатели в Саратовском водохранилище не достигли и 18 градусов. Сейчас температура воды у берегов областной столицы составляет 17,5 градуса, пишет Самара-КП.