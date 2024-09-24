Волга у берегов Самары аномально теплая для сентября

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Синоптики Приволжского УГМС представили гидрологический обзор за вторую декаду сентября. Оказалось, что в Волге еще вполне комфортная температура воды.

— На Саратовском водохранилище температура воды составляет от 18,2 до 19,5 градусов, — в районе Самары — 19,5 градусов. Это на 3,2 градуса выше среднемноголетнего значения, — рассказали метеорологи.

На Куйбышевском водохранилище вода еще теплее. Температура колеблется от 19,1 до 19,8 градусов.

Сентябрь в регионе выдался по-летнему теплым. Днем температура воздуха поднималась выше 20 градусов, пишет 63.ру.